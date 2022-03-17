17 марта 2022 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:09 | 16 марта
Саратовская область принимает участие в акции «Крымский мост в ПФО»
16:11 | 16 марта
Движение по федеральной трассе перекрыто в шести районах Саратовской области
15:45 | 16 марта
У Дома купца Масленникова появились зоны охраны
15:19 | 16 марта
Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс для школьников АгроНТИ-2022
14:23 | 16 марта
HH.ru: Как изменилась конкуренция за рабочие места в регионах Поволжья
13:27 | 16 марта
Академопера представит премьеру балета "Бахчисарайский фонтан"
12:30 | 16 марта
В этом году в Саратовской области будет заключено более семи тысяч социальных контрактов
11:42 | 16 марта
Из-за непогоды в двух районах области ограничено движение транспорта
10:47 | 16 марта
Проект «Сильнейшая нация мира» объединил специалистов и спортсменов России и мира
09:55 | 16 марта
Открыт набор волонтеров для поддержки Всероссийского голосования за объекты благоустройства
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс для школьников АгроНТИ-2022

Новости


Фонд содействия инновациям совместно с некоммерческой организацией «Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства» при поддержке Министерства просвещения и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации открыл новый сезон Всероссийского конкурса для учащихся сельских школ АгроНТИ.

Участие во Всероссийском конкурсе «АгроНТИ» позволяет школьникам получить дополнительные баллы к ЕГЭ в аграрных вузах. Так, при поступлении в Саратовский ГАУ победители финала конкурса получат дополнительно 10 баллов к результатам ЕГЭ, за победу в региональном этапе – 8 баллов. Кроме того, участников и победителей конкурса ждут наградные материалы от Фонда содействия инновациям и ассоциации Агровузов (сертификаты, дипломы, медали, ценные призы), а также путевки в детский оздоровительный лагерь «Артек». В конкурсе видеороликов участникам предоставляется возможность выиграть сертификат на сумму до 10 000 руб.

Регистрация школьников проходит на портале kids.agronti.ru (http://kids.agronti.ru/)до 31 марта 2022 года.

Видео-инструкция по регистрации на конкурс АгроНТИ-2022 доступна по ссылке (https://vk.com/wall-202297540_679.).

Участники делятся на три возрастные категории: 5-6, 7-8 и 9-11 классы.

Каждый участник имеет возможность зарегистрироваться по всем 6 направлениям:

1. АгроКоптеры - применение беспилотных летательных аппаратов для решения задач в сельском хозяйстве;

2. АгроРоботы - автоматизированные системы управления сельскохозяйственной техникой;

3. АгроКосмос - использование космических снимков и веб-ГИС технологий в сельском хозяйстве;

4. АгроМетео - прогнозирование погоды, создание архива погоды, аналитика;

5. АгроБио - методы биологической защиты сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей;

6. ДоброПчёл (новое направление) - традиционное пчеловодство и цифровые технологии.

Этапы конкурса:

1 этап: с 1 по 18 апреля - заочный региональный этап - on-line тестирование всех зарегистрированных участников.

2 этап: с 12 мая до 15 июня - очный региональный этап, участие в котором примут победители заочного регионального этапа.

3 этап: сентябрь (сроки будут уточнены позже) - финальный этап среди победителей регионального этапа.

4 этап: декабрь (сроки будут уточнены позже) - итоговая конференция конкурса.

Региональный этап конкурса для школьников Саратовской области и близлежащих регионов проводится на базе СГАУ им. Н.И. Вавилова.

По результатам отборочного этапа от каждой региональной площадки на финал будут направлены 36 победителей (6 финалистов по каждому из направлений).