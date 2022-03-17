Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс для школьников АгроНТИ-2022
Фонд содействия инновациям совместно с некоммерческой организацией «Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства» при поддержке Министерства просвещения и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации открыл новый сезон Всероссийского конкурса для учащихся сельских школ АгроНТИ.
Участие во Всероссийском конкурсе «АгроНТИ» позволяет школьникам получить дополнительные баллы к ЕГЭ в аграрных вузах. Так, при поступлении в Саратовский ГАУ победители финала конкурса получат дополнительно 10 баллов к результатам ЕГЭ, за победу в региональном этапе – 8 баллов. Кроме того, участников и победителей конкурса ждут наградные материалы от Фонда содействия инновациям и ассоциации Агровузов (сертификаты, дипломы, медали, ценные призы), а также путевки в детский оздоровительный лагерь «Артек». В конкурсе видеороликов участникам предоставляется возможность выиграть сертификат на сумму до 10 000 руб.
Регистрация школьников проходит на портале kids.agronti.ru (http://kids.agronti.ru/)до 31 марта 2022 года.
Видео-инструкция по регистрации на конкурс АгроНТИ-2022 доступна по ссылке (https://vk.com/wall-202297540_679.).
Участники делятся на три возрастные категории: 5-6, 7-8 и 9-11 классы.
Каждый участник имеет возможность зарегистрироваться по всем 6 направлениям:
1. АгроКоптеры - применение беспилотных летательных аппаратов для решения задач в сельском хозяйстве;
2. АгроРоботы - автоматизированные системы управления сельскохозяйственной техникой;
3. АгроКосмос - использование космических снимков и веб-ГИС технологий в сельском хозяйстве;
4. АгроМетео - прогнозирование погоды, создание архива погоды, аналитика;
5. АгроБио - методы биологической защиты сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей;
6. ДоброПчёл (новое направление) - традиционное пчеловодство и цифровые технологии.
Этапы конкурса:
1 этап: с 1 по 18 апреля - заочный региональный этап - on-line тестирование всех зарегистрированных участников.
2 этап: с 12 мая до 15 июня - очный региональный этап, участие в котором примут победители заочного регионального этапа.
3 этап: сентябрь (сроки будут уточнены позже) - финальный этап среди победителей регионального этапа.
4 этап: декабрь (сроки будут уточнены позже) - итоговая конференция конкурса.
Региональный этап конкурса для школьников Саратовской области и близлежащих регионов проводится на базе СГАУ им. Н.И. Вавилова.
По результатам отборочного этапа от каждой региональной площадки на финал будут направлены 36 победителей (6 финалистов по каждому из направлений).