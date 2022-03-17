Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс для школьников АгроНТИ-2022

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Участие во Всероссийском конкурсе «АгроНТИ» позволяет школьникам получить дополнительные баллы к ЕГЭ в аграрных вузах. Так, при поступлении в Саратовский ГАУ победители финала конкурса получат дополнительно 10 баллов к результатам ЕГЭ, за победу в региональном этапе – 8 баллов. Кроме того, участников и победителей конкурса ждут наградные материалы от Фонда содействия инновациям и ассоциации Агровузов (сертификаты, дипломы, медали, ценные призы), а также путевки в детский оздоровительный лагерь «Артек». В конкурсе видеороликов участникам предоставляется возможность выиграть сертификат на сумму до 10 000 руб.Регистрация школьников проходит на портале kids.agronti.ru (http://kids.agronti.ru/)до 31 марта 2022 года.Видео-инструкция по регистрации на конкурс АгроНТИ-2022 доступна по ссылке (https://vk.com/wall-202297540_679.).Участники делятся на три возрастные категории: 5-6, 7-8 и 9-11 классы.Каждый участник имеет возможность зарегистрироваться по всем 6 направлениям:1. АгроКоптеры - применение беспилотных летательных аппаратов для решения задач в сельском хозяйстве;2. АгроРоботы - автоматизированные системы управления сельскохозяйственной техникой;3. АгроКосмос - использование космических снимков и веб-ГИС технологий в сельском хозяйстве;4. АгроМетео - прогнозирование погоды, создание архива погоды, аналитика;5. АгроБио - методы биологической защиты сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей;6. ДоброПчёл (новое направление) - традиционное пчеловодство и цифровые технологии.Этапы конкурса:1 этап: с 1 по 18 апреля - заочный региональный этап - on-line тестирование всех зарегистрированных участников.2 этап: с 12 мая до 15 июня - очный региональный этап, участие в котором примут победители заочного регионального этапа.3 этап: сентябрь (сроки будут уточнены позже) - финальный этап среди победителей регионального этапа.4 этап: декабрь (сроки будут уточнены позже) - итоговая конференция конкурса.Региональный этап конкурса для школьников Саратовской области и близлежащих регионов проводится на базе СГАУ им. Н.И. Вавилова.По результатам отборочного этапа от каждой региональной площадки на финал будут направлены 36 победителей (6 финалистов по каждому из направлений).