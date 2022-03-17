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HH.ru: Как изменилась конкуренция за рабочие места в регионах Поволжья
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HH.ru: Как изменилась конкуренция за рабочие места в регионах Поволжья

Новости


Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали изменения спроса и предложения на рынке труда регионов Поволжья за последние несколько недель.

В целом по Приволжскому Федеральному округу активность работодателей, выражаемая в количестве открытых вакансий, в период с 7 по 13 марта 2022 года снизилась на 11,4% относительно недели с 14 по 20 февраля. При этом активность соискателей выросла на 8,5%. Это повлияло на изменение hh.индекса – соотношение количества активных резюме на одну вакансию, который показывает уровень конкуренции на рынке труда. Он вырос с 3,6 до 4,5 резюме на одну вакансию.

«Комфортным для рынка труда показателем считается 5-6 резюме на одну вакансию. На протяжении всего предыдущего года в большинстве регионов мы наблюдали яркую разбалансировку между спросом и предложением, которая провоцировала нехватку кадров во многих сферах. События последних недель немного усилили уровень профессиональной конкуренции, но несмотря на это в первой половине марта в большинстве регионов Поволжья кадровый голод сохраняется», - комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.