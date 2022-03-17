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Академопера представит премьеру балета "Бахчисарайский фонтан"

Новости


Саратовский театр оперы и балета представит премьеру балета "Бахчисарайский фонтан".

Премьерные показы пройдут 18 и 19 марта на Новой сцене (бывший ДК "Тантал").

В первый премьерный день главные партии исполнят заслуженные артисты России Наталья Колосова и Алексей Михеев, дипломант Международного конкурса Юлия Танюхина, Петр Бочков и Алексей Родионов.

Во второй день перед публикой предстанут Кристина Кочетова, Сергей Букатин, Петр Бочков, Татьяна Князюкова и Тигран Манукян.

Дирижер — Медет Тургумбаев.

Сюжетная основа балета – одноименная поэма Александра Сергеевича Пушкина. Поэма была начата весной 1821 года. В письме брату Пушкин писал о нежелательности публикации поэмы, потому что "многие места относятся к одной женщине, в которую я был очень долго и очень глупо влюблен".

В 1824 году Александр Сергеевич публикует "Бахчисарайский фонтан".

Ровно сто лет спустя под музыку Бориса Асафьева легенда о безответной любви хана Гирея к пленной полячке Марии превратилась в хореографическую драму, в которой столкнулись восток и запад, любовь и страсть.

Нынешняя постановка "Бахчисарайского фонтана" основана на хореографии Артура Пантыкина 1979 года.