Академопера представит премьеру балета "Бахчисарайский фонтан"

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Премьерные показы пройдут 18 и 19 марта на Новой сцене (бывший ДК "Тантал").В первый премьерный день главные партии исполнят заслуженные артисты России Наталья Колосова и Алексей Михеев, дипломант Международного конкурса Юлия Танюхина, Петр Бочков и Алексей Родионов.Во второй день перед публикой предстанут Кристина Кочетова, Сергей Букатин, Петр Бочков, Татьяна Князюкова и Тигран Манукян.Дирижер — Медет Тургумбаев.Сюжетная основа балета – одноименная поэма Александра Сергеевича Пушкина. Поэма была начата весной 1821 года. В письме брату Пушкин писал о нежелательности публикации поэмы, потому что "многие места относятся к одной женщине, в которую я был очень долго и очень глупо влюблен".В 1824 году Александр Сергеевич публикует "Бахчисарайский фонтан".Ровно сто лет спустя под музыку Бориса Асафьева легенда о безответной любви хана Гирея к пленной полячке Марии превратилась в хореографическую драму, в которой столкнулись восток и запад, любовь и страсть.Нынешняя постановка "Бахчисарайского фонтана" основана на хореографии Артура Пантыкина 1979 года.