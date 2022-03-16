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Из-за непогоды в двух районах области ограничено движение транспорта

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В Саратовской области не прекращаются снегопады. В ночь на 16 марта для уборки снега и наледи на дорогах регионального значения задействовали 292 ед. спецтехники и 74 рабочих. Наибольшее количество техники работало на трассах в Саратовском районе - 17 ед., в Вольском и Пугачевском – по16 ед., в Балаковском – 13 ед., в Энгельсском, Перелюбском и Духовницком – по 12 ед., на дорогах регионального значения в Саратове – 33 ед.

В Федоровском районе в связи с непогодой: снег, низовая метель, сильный ветер – ограничен проезд на дороге «Сызрань - Саратов – Волгоград» - «Пристанное - Ершов - Озинки - граница Казахстана» - «с. Первомайское - п. им. Тельмана». В настоящий момент здесь работает снегоуборочная техника.

Также с 8:00, по данным ФКУ УПРДОР «Нижне-Волжское», введено ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств с 583 км по 597 км федеральной трассы А-298 а/д Р-208 «Тамбов – Пенза» - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с республикой Казахстан (участок в Озинском районе до границы с Республикой Казахстан). Ограничения на данном участке действуют до особого распоряжения.

В населенных пунктах Саратовской области в ночную смену на уборку улично-дорожной сети вышло 246 единиц спецтехники и 139 рабочих; на федеральных трассах в области работало 263 ед. спецтехники: КДМ, погрузчики, автогрейдеры и другая техника. Уборка снега продолжится и в дневное время.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства рекомендует автолюбителя при неблагоприятных погодных условиях, по возможности, исключить поездки на личном транспорте на дальние расстояния и напоминает: при возникновении чрезвычайной ситуации на федеральной трассе звонить по телефону диспетчерской службы управления: 8(8452)21-26-98; на дорогах регионального значения - по телефону диспетчерской: 499-227.