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Президент России Владимир Путин одобрил идею два года назад, создав для поддержки развития проекта «Сильнейшая нация мира» соответствующее поручение.Основная цель СНМ – в рамках пропаганды здорового образа жизни, общественно-патриотической деятельности и противодействия в сфере спорта антироссийским санкциям объединить силачей и богатырей путем проведения на высоком организационном уровне физкультурно-массовых мероприятий и приглашения на них также и иностранных атлетов.В настоящее время, действуя уже в течение двух лет, система преодоления санкций в сфере спорта отлично организована и отлажена, выйдя далеко за рамки силовых видов спорта и став универсальной спортивно-общественной платформой.В 2021 году на платформе СНМ проведено свыше 120 мероприятий, включая международные. Мы вместе — сильнейшая нация мира!Учёные, работавшие над трёхтомником по истории Севастополя, считают, что термин «Русская весна» более точно, чем «Крымская весна», отражает глубинную причину народного взрыва, произошедшего в 2014 году.