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Проект «Сильнейшая нация мира» объединил специалистов и спортсменов России и мира
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Проект «Сильнейшая нация мира» объединил специалистов и спортсменов России и мира

Новости


Не только для Крыма, но и для всей России главное событие в современной истории полуострова – «Русская весна». Именно в этот период появилась идея создать спортивно-патриотическое богатырское движение «Сильнейшая нация мира».

Президент России Владимир Путин одобрил идею два года назад, создав для поддержки развития проекта «Сильнейшая нация мира» соответствующее поручение.

Основная цель СНМ – в рамках пропаганды здорового образа жизни, общественно-патриотической деятельности и противодействия в сфере спорта антироссийским санкциям объединить силачей и богатырей путем проведения на высоком организационном уровне физкультурно-массовых мероприятий и приглашения на них также и иностранных атлетов.

В настоящее время, действуя уже в течение двух лет, система преодоления санкций в сфере спорта отлично организована и отлажена, выйдя далеко за рамки силовых видов спорта и став универсальной спортивно-общественной платформой.

В 2021 году на платформе СНМ проведено свыше 120 мероприятий, включая международные. Мы вместе — сильнейшая нация мира!

Учёные, работавшие над трёхтомником по истории Севастополя, считают, что термин «Русская весна» более точно, чем «Крымская весна», отражает глубинную причину народного взрыва, произошедшего в 2014 году.