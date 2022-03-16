Открыт набор волонтеров для поддержки Всероссийского голосования за объекты благоустройства

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Волонтерский штаб для помощи в проведении голосования создается в каждом регионе, в том числе в Саратовской области. Добровольцем может стать любой желающий, независимо от его возраста.«Жители городов сами выберут общественные территории, которые будут благоустроены в следующем году. Поэтому как можно больше людей должны знать, что они сами могут влиять на городскую среду, определять векторы ее развития. Тут нам не обойтись без помощи волонтеров – они расскажут жителям нашей страны о проектах, участвующих в голосовании, и при необходимости помогут проголосовать за объекты благоустройства», – рассказывает заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько.Зарегистрироваться и стать волонтером жители Саратовской области могут на сайте DOBRO.RU, а также в Региональном центре «Молодежь плюс» по адресу: г. Саратов, ул. Соборная, дом 42 В, 2 этаж.Каждый россиянин сможет принять участие в голосовании и отдать свой голос за территорию или дизайн-проект отобранного пространства: это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.Голосование проводится по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» и продлится с 15 апреля по 30 мая. Отметим, что реализация проекта началась в 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина. Основная задача проекта – преобразить вид российских городов, сделать их комфортнее для жителей и тем самым дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны, создать новые комфортные и современные общественные пространства, где можно интересно проводить время, гулять с семьей, встречаться с друзьями, посещать различные мероприятия. Новый ухоженный вид получают скверы, парки, также обновляются детские площадки, устанавливаются площадки для спорта и для выгула животных.