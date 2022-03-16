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В 2021 году социальная поддержка была оказана более чем 350 тысячам жителей старшего поколения

Новости


Одним из наиболее значимых направлений работы министерства труда и соцзащиты региона является оказание адресной социальной поддержки гражданам старшей возрастной группы.

К ним относятся свыше 50 льготных категорий. Общая численность получателей мер социальной поддержки сегодня составляет свыше 350 тысяч человек. Им предоставляется 20 различных выплат и льгот.

Социальные услуги в 2021 году получали 233 тысячи человек. Надомной формой обслуживания было охвачено 62,5 тысячи человек, 17 тысяч жителей отдаленных районов области получили социальные услуги с помощью «Мобильных бригад». Более полутора тысячам граждан социальные услуги предоставляли 13 негосударственных организаций социального обслуживания.

В рамках создания системы долговременного ухода проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» за счет средств областного бюджета было приобретено оборудование, необходимое для реализации 8 технологий социального обслуживания, направленных на продление активного долголетия. Такие методики работы как «Стационар на дому», «Школы по уходу», «Школы восстановления «Шаг за шагом» направлены на повышение качества жизни пожилых граждан.

Актуальной задачей на 2022 год остается дальнейшее развитие сети стационарных организаций области. На сегодня в домах-интернатах для престарелых и инвалидов проживает 5 тысяч человек.

«Благодаря реализации программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в прошлом году введен в эксплуатацию корпус на 40 койко-мест в Хватовском доме-интернате. Также в рамках нацпроекта в этом году будет закончено строительство жилого корпуса в Энгельсском доме-интернате. Главная задача – создать для получателей социальных услуг комфортные, приближенные к домашним, условия проживания», - пояснили в министерстве труда и социальной защиты Саратовской области.
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