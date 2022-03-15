Стартует прием заявок на V Молодежный конкурс законотворческих инициатив Приволжского федерального округа «Парламент-2030».

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Цель конкурса - повышение парламентской культуры, правовой грамотности молодежи и развитие их лидерского потенциала.В этом году основными темами конкурса станут «Законотворческие инициативы в сфере защиты спортивного суверенитета России» и «Законотворческие инициативы в сфере защиты прав женщин». Традиционно участники смогут представить работы и по иным направлениям.К участию допускаются работы, подготовленные молодежью Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет.Направления и номинации конкурса:- государственное строительство и конституционные права граждан;- экономическая политика;- социальная политика;- образование, наука, здравоохранение и культура;- бюджетное, налоговое и финансовое законодательство;- оборона и безопасность;- молодежная политика;- законотворческие инициативы в сфере спорта;- энергетическая политика;- региональное законодательство.Участники конкурса направляют разработанные законотворческие инициативы, оформленные в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению законопроектов, на электронный адрес экспертного совета конкурса alumni.magurt@gmail.com. Работы принимаются до 20 апреля 2022 года.