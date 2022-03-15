Стартует прием заявок на V Молодежный конкурс законотворческих инициатив Приволжского федерального округа «Парламент-2030»
Стартует прием заявок на V Молодежный конкурс законотворческих инициатив Приволжского федерального округа «Парламент-2030».
Цель конкурса - повышение парламентской культуры, правовой грамотности молодежи и развитие их лидерского потенциала.
В этом году основными темами конкурса станут «Законотворческие инициативы в сфере защиты спортивного суверенитета России» и «Законотворческие инициативы в сфере защиты прав женщин». Традиционно участники смогут представить работы и по иным направлениям.
К участию допускаются работы, подготовленные молодежью Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет.
Направления и номинации конкурса:
- государственное строительство и конституционные права граждан;
- экономическая политика;
- социальная политика;
- образование, наука, здравоохранение и культура;
- бюджетное, налоговое и финансовое законодательство;
- оборона и безопасность;
- молодежная политика;
- законотворческие инициативы в сфере спорта;
- энергетическая политика;
- региональное законодательство.
Участники конкурса направляют разработанные законотворческие инициативы, оформленные в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению законопроектов, на электронный адрес экспертного совета конкурса alumni.magurt@gmail.com. Работы принимаются до 20 апреля 2022 года.