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Стартует прием заявок на V Молодежный конкурс законотворческих инициатив Приволжского федерального округа «Парламент-2030»

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Стартует прием заявок на V Молодежный конкурс законотворческих инициатив Приволжского федерального округа «Парламент-2030».

Цель конкурса - повышение парламентской культуры, правовой грамотности молодежи и развитие их лидерского потенциала.

В этом году основными темами конкурса станут «Законотворческие инициативы в сфере защиты спортивного суверенитета России» и «Законотворческие инициативы в сфере защиты прав женщин». Традиционно участники смогут представить работы и по иным направлениям.

К участию допускаются работы, подготовленные молодежью Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет.

Направления и номинации конкурса:

- государственное строительство и конституционные права граждан;

- экономическая политика;

- социальная политика;

- образование, наука, здравоохранение и культура;

- бюджетное, налоговое и финансовое законодательство;

- оборона и безопасность;

- молодежная политика;

- законотворческие инициативы в сфере спорта;

- энергетическая политика;

- региональное законодательство.

Участники конкурса направляют разработанные законотворческие инициативы, оформленные в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению законопроектов, на электронный адрес экспертного совета конкурса alumni.magurt@gmail.com. Работы принимаются до 20 апреля 2022 года.