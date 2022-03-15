В Саратовской области продолжится модернизация службы занятости

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Сегодня уже три учреждения службы занятости области – в Энгельсском, Балаковском районах области и Октябрьском районе Саратова – оснащены новейшими цифровыми системами, разработаны и внедрены комплексы услуг для решения различных жизненных и бизнес-ситуаций клиентов.Заместитель министра труда и социальной защиты Наталья Михайлова отметила, что реалии экономической ситуации, прежде всего, требуют защиты трудовых прав работников. Действенным механизмом здесь выступает социальное партнерство, которому в 2020 году придан Конституционный статус.«Понятие достойного труда, прежде всего, базируется на уровне оплаты труда. Задача по ее повышению является первоочередной и находится на постоянном контроле губернатора области Валерия Радаева и Председателя Правительства области Романа Бусаргина», - подчеркнула замминистра.В новом Соглашении между Правительством, профсоюзами и работодателями области на 2022-2024 годы сохранены все пункты, обеспечивающие повышение реальной заработной платы, а также стороной работодателей взяты обязательства по ежегодному росту зарплаты для организаций внебюджетного сектора экономики не менее чем на 10%.На 2022 год по поручению председателя Правительства области сформирован отдельный план мероприятий, направленных на развитие коллективно-договорного регулирования в организациях и вовлечение ряда отраслей.Наталья Михайлова также рассказала, что во втором полугодии 2021 года наблюдалось увеличение темпов найма работников и открытие новых вакансий: работодателями области было представлено в службу занятости более 100 тысяч вакансий, это на 13 тысяч больше, чем в 2020 году. При этом количество актуальных рабочих мест и их состав постоянно и динамично меняются. На сегодняшний день на единой цифровой платформе «Работа России» размещено почти 27 тысяч вакансий.Председатель Правительства области Роман Бусаргин отметил, что сегодня нужно быть готовым к тому, что в условиях экономических санкций люди начнут задумываться о смене работодателя в поисках стабильности. В связи с этим предложено создать на базе министерства центр оказания помощи в трудоустройстве, куда граждане могут обратиться и узнать об актуальных вакансиях и возможностях пройти переобучение.В настоящее время федеральным правительством в целях сохранения занятости и поддержки предприятий разрабатываются дополнительные меры – это организация временного трудоустройства и опережающего обучения работников, находящихся под риском увольнения, и общественные работы для граждан, состоящих на учете в службе занятости, с возмещением затрат работодателей на оплату труда и техническое оснащение рабочего места.