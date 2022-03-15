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Саратовская область присоединилась к танцевальной эстафете #Россия_Мы

Новости


В пятницу, 11 марта в регионах России стартовала танцевальная эстафета #Россия_Мы.

Первыми к эстафете присоединился коллектив Государственного академического ансамбля песни и пляски Донских казаков. В национальных костюмах и под народную музыку донские казаки станцевали под лейтмотив из недавного выступления президента России Владимира Путина: «Я — лакец. Я — дагестанец. Я — чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин…я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России».

Цель танцевального челленджа - поддержка солдат российской армии, которые продолжают выполнять свой воинской долг принимая участие в спецоперации на Украине.
Саратовская область не осталась в стороне и поддержала российских солдат. Наш регион получил эстафетную палочку от Волгограда. Саратовскую губернию представил ансамбль народного танца «Варенька» - хореографический коллектив, давно ставший «визитной карточкой» не только города Саратова, но и гордостью всей большой Саратовской области, обладатель целого арсенала престижных международных и всероссийских наград и премий.

Под легендарную песню «Калинка-Малинка» саратовские артисты представили народный танец в национальных русских костюмах на фоне видов главных символов Саратова – моста через Волгу, консерватории имени Собинова, Соколовой горы. Артисты отметили, что общероссийский танцевальный флешмоб поможет жителям страны объединиться в непростое время, и когда слова подобрать получается не всегда, язык танца сможет почувствовать каждый.

Саратовский коллектив выступил в поддержку российской армии и передал эстафету Чувашии и Новгородской области.
Видео массово расходится по социальным сетям «ВКонтакте», Одноклассники и телеграм-каналам под хештегом #Россия_Мы.


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