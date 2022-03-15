В 2021 году на поддержку семей с детьми было направлено более 11,7 миллиарда рублей

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Об этом сегодня в своем выступлении на заседании коллегии по итогам работы в 2021 году и задачам на 2022 год рассказал министр труда и социальной защиты области Сергей Егоров. В заседании приняли участие вице-губернатор – Председатель Правительства области Роман Бусаргин, заместитель Председателя Правительства области – министр здравоохранения области Олег Костин, председатель Саратовской областной Думы Александр Романов, представители общественных организаций, контрольно-надзорных органов, руководители подведомственных учреждений министерства.Сергей Егоров проинформировал, что в регионе поддержке семей с детьми уделяется особое внимание – выплачивается 20 видов различных денежных выплат, 11 из которых – за счет средств областного бюджета.«На финансовую поддержку семей региона, в том числе и в рамках национального проекта «Демография», в прошлом году была направлена рекордная сумма – 11 млрд 776 млн рублей. Среди наиболее востребованных направлений можно выделить такие меры, как выплата на первенца, выплата на третьего ребенка, региональный материнский капитал. Более 88 тысяч жителей области получали ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет», – отметил министр.Важное направление – поддержка многодетных семей, которых в регионе проживает более 24 тысяч.Во взаимодействии с родительскими общественными организациями, с учетом мнений многодетных семей и при поддержке депутатов Саратовской областной Думы внесены изменения в областное законодательство по ряду мер социальной поддержки. Так, например, с прошлого года стало возможным использовать региональный материнский капитал на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.В целях поддержания уровня качества жизни детей, страдающих целиакией, с 1 января 2021 года была введена новая ежемесячная денежная выплата для детей данной категории. В итоге 94 ребенка стали получателями этой меры поддержки.