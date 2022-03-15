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Саратовская область направит 66 миллионов рублей на модернизацию производства

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На реализацию региональной программы развития промышленности в Саратовской области выделено свыше 66 млн рублей. В том числе, 42,8 млн рублей составит субсидия Минпромторга России, 23,3 млн рублей – региональное софинансирование.

Из общей суммы 31,1 млн направят промышленным предприятиям на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования, и 35 млн - на докапитализацию регионального фонда развития промышленности.

Как сообщил заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики Андрей Архипов, субсидии позволят повысить конкурентоспособность продукции саратовских предприятий и поддержать перспективные высокотехнологичные проекты. Согласно условиям участия в программе, в рамках каждого проекта должны быть созданы новые рабочие места, а в производство готовы вкладывать частные инвесторы.

«В сегодняшних экономических условиях необходимы меры государственной поддержки производств, ориентированных на внутренний рынок. Субсидии стратегическим инвесторам-лидерам в своих секторах позволят использовать передовые технологии, необходимые для обновления ассортимента и повышения качества продукции. В конечном итоге это будет способствовать замещению импортируемых товаров», - отметил Андрей Архипов.