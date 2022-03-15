Ситуация с наличием товарных запасов в регионе находится на контроле Правительства области

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По итогам мониторинга установлено, что объем товарных запасов в Саратовской области, в том числе сахара, соли, круп, масла подсолнечного обеспечивает сложившийся потребительский спрос. Все запасы пополняются регулярными поставками новых партий. Они формируются оптовым звеном, распределительными центрами сетевого ритейла, а также предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности региона.Правительством области принимаются меры к стабилизации ситуации с сахаром в розничном торговом сегменте, возникшей на фоне роста потребительского спроса. Проведен ряд встреч с руководителями оптовых предприятий и розничными операторами продовольственного рынка по вопросу принятия исчерпывающих мер к недопущению перебоев в выкладке на полочное пространство сахара, изменению логистических схем завоза и увеличения дневного предложения сахара в розничных торговых объектах.Кроме того, для сохранения наличия товаров на полках и избежания дефицита на складах отдельные ритейлеры (Ашан, Пятерочка, Магнит, Спутник, Перекресток) ограничили отпуск в одни руки сахара, соли, круп и масла из-за высокого спроса.Также по поручению вице-губернатора - Председателя Правительства Саратовской области Романа Бусаргина в прошедшие выходные были дополнительно увеличены объемы продаж сахара на сельскохозяйственной ярмарке на Театральной площади. За два дня было реализовано более 20 тонн сахара. Для сравнения стандартные объемы продаж ранее составляли 2,5 тонны за выходные.Призываем жителей области не поддаваться на ажиотажный спрос. Еще раз отметим, поставки в магазины идут без перебоев, а запасы достаточны, чтобы хватило каждому жителю. Не нужно приобретать сахара больше, чем нужно для обычного домашнего использования.Все обращения по объему товарных запасов принимаются в управлении потребительского рынка минэкономразвития области по тел.: (8452) 73-41-13, 27-14-49 и в администрации МО "Город Саратов" по тел.: (8452) 26-30-15; 74-87-23, по поводу роста цен - в УФАС по Саратовской области по тел. горячей линии: (8452)27-96-42, +79873689660.