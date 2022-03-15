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Строительство первого в России завода Ростсельмаш по производству тракторов

Новости
Строительство первого в России завода Ростсельмаш по производству тракторов

Компания Ростсельмаш полноправно занимает лидерскую позицию в области сельскохозяйственного машиностроения в России. Недавно компания заявила о планах по реализации одного из своих самых амбициозных проектов, а именно — строительстве современного высокотехнологичного завода по производству тракторов.

Сельскохозяйственные тракторы компании находятся на ведущих местах по производительности. — лидеры по мощности и эффективности. Увеличив их выпуск, компания сможет снабжать высококачественной техникой еще больше хозяйств как в нашей стране, так и за рубежом.

Площадь нового завода составит 14 гектар, а производственных мощностей - 62 тыс. кв. м. Завод расположен в Ростове-на-Дону и будет массово выпускать сельскохозяйственные тракторы 1000, 2000, 3000 и 3000 DT серий, оснащенных мощными двигателями от 170 до 600+ л.с., шарнирно-сочлененными и классическими рамами и гусеничными приводами. Такой широкий модельный ряд удовлетворяет всем требованиям для выполнения сельскохозяйственных задач любой сложности.

Новое предприятие создаст в регионе около 1850 рабочих мест, оснащенных в соответствии с высокими международными экологическими стандартами, промышленных технологий и среды для рабочих.

Темпы строительства соответствуют графику

Начало работам было положено в сентябре 2021 года. В первую очередь была очищена территория под фундамент, а лишние и старые конструкции - демонтированы. Для возведения объекта в краткие сроки был найден подрядчик соответствующего уровня и опыта, благодаря чему на данный момент строительство идет с полным соблюдением графика. В завершающей стадии находится устройство подпорных железобетонных конструкций и монтаж металлоконструкций ферм, прогонов и связей.

Андрей Рябов, директор департамента маркетинга РСМ заявляет, что на новом заводе будет достигнута высокая степень автоматизации, производство будет вестись с применением современного высокотехнологичного оборудования, среди которого - встроенные системы контроля качества, камеры инфракрасной сушки, интеллектуальная система управления всеми звеньями производственной цепи. Таким образом, вероятность человеческой ошибки будет сведена к минимуму.