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09:00 | 15 марта
Сегодня ночью более 600 единиц снегоуборочной техники работало на дорогах области
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Сегодня ночью более 600 единиц снегоуборочной техники работало на дорогах области

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В области продолжают идти осадки: снег и низовая метель.

В ночь на 15 марта на уборку дорог регионального значения вышло 194 ед. спецтехники. Наибольшее количество техники работало в Вольском – 20 ед., в Саратовском – 17 ед., в Новоузенском – 12, в Балашовском (10) районах области, к уборке транзитных маршрутов Саратова привлекли 37 ед.спецтехники. В девяти районах техника находилась в режиме дежурства.

В населенных пунктах в ночную смену также проводилась уборка улично-дорожной сети. В ночную смену вывели 182единицы спецтехники и 136 рабочих дорожно-коммунальных служб.

Также велась и расчистка и обработка реагентами федеральных трасс: на магистралях работало 252 ед. спецтехники и 252 рабочих.

По данным на 7:00 проезд обеспечен по всем дорогам регионального и федерального значения.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства рекомендует автомобилистам при неблагоприятных погодных условиях, по возможности, отказаться от поездок на дальние расстояния на личном транспорте и воспользоваться общественным транспортом. При возникновении чрезвычайной ситуации на федеральной трассе звонить по телефону диспетчерской службой управления: 8(8452)21-26-98; на дорогах регионального значения: 499-227.
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