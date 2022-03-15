Больше двух третей россиян (68%) считают, что решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины было правильным

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На вопрос, какие цели преследует РФ, 62% сказали, что так РФ хочет обезопасить свои границы, 59% также ответили - защитить население ЛНР и ДНР, 39% - предотвратить размещение баз НАТО, 20% - присоединить Донбасс к России, 16% - привести к власти пророссийские силы, 9% - присоединить территорию Украины, еще 7% респондентов затруднились с ответом.