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Саратовские школьники приняли участие в конкурсе рисунков, приуроченном к Году культурного наследия народов России

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«Рисунок на графическом планшете» - конкурс, организованный мобильным технопарком «Кванториум» и приуроченный к Году культурного наследия народов России. Тематика конкурсных работ соответствовала художественной культуре народов страны.

Участниками конкурса стали обучающиеся мобильного технопарка «Кванториум» по направлению «Робототехника и промышленный дизайн», а также участники летней школы для одаренных детей «Созвездие» 2021 года. Принять участие смогли обучающиеся школ Саратова и школьники из агломераций Саратовской области, в которых работает мобильный технопарк.

Дети продемонстрировали навыки работы в программе SketchBook и создали с помощью графических планшетов яркие рисунки. Авторы самых лучших работ приняли участие в очном финальном этапе конкурса на базе детского технопарка «Кванториум».

По итогам конкурса победителями стали:

1 место - Гордиенко Варвара Михайловна, рисунок «Тройка», и Гурьянова Софья Артемовна, рисунок «Крестьянка в кокошнике», школа с. Елшанка Воскресенского района Саратовской области.

2 место - Бурикина Олеся Дмитриевна, рисунок «Птица-гамаюн», Гимназия №1 г. Саратова.

3 место - Конева Регина Сергеевна, рисунок «Масленица», Татищевский лицей.