Председатель Общественной палаты Саратовской области, Борис Шинчук: "Сегодня наши парни спасают мир от ядерной угрозы"

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"Сегодня часто вспоминают песню, в которой очень важные слова: "Не только за свою страну, солдаты гибли в ту войну". Вот так, от чумы наполеоновской освободили Европу, от чумы фашистской освободили весь мир. И сегодня, наши парни фактически спасают мир от того, что на территории Украины создана и ядерная угроза и биологическая и химическая. И мы конечно переживаем за наших парней, мы желаем чтобы они были живы, здоровы. И чтобы мир освободился от этой новой, чудовищной угрозы 21 века",#СвоихНеБросаем #РусскаяВесна #ZaНаших