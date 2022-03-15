15 марта 2022 ВТОРНИК
Новости
18:13 | 14 марта
Председатель Общественной палаты Саратовской области, Борис Шинчук: "Сегодня наши парни спасают мир от ядерной угрозы"
17:00 | 14 марта
Саратовские школьники приняли участие в конкурсе рисунков, приуроченном к Году культурного наследия народов России
16:19 | 14 марта
Сотрудники ПривЖД присоединились к сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15:38 | 14 марта
Приволжская железная дорога готова к обеспечению бесперебойного движения поездов в период весеннего паводка
14:49 | 14 марта
В Саратовском университете выбрали Мисс и Мистера СГУ
14:07 | 14 марта
В Саратове откроется уникальная выставка фотографий живописных мест России
13:11 | 14 марта
HH.ru: Жители Саратовской области стали чаще искать работу в ИТ и реже – в банковской сфере
12:15 | 14 марта
Свыше двухсот представителей области участвуют в конкурсе «Флагманы образования. Муниципалитет»
11:17 | 14 марта
Областной киновидеоцентр расскажет о Петре Великом средствами кино
10:20 | 14 марта
Сотрудники Саратовского НПЗ повесили в лесу скворечники и птичьи кормушки
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратове откроется уникальная выставка фотографий живописных мест России

Новости
В Саратове откроется уникальная выставка фотографий живописных мест России

17 марта в 17.00 на площадке Русского географического общества в ТРЦ «Победа Плаза» (4 этаж) состоится открытие выставки фотографий живописных мест России.

В экспозиции будут представлены работы участников и победителей ежегодного фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». Фотографы-профессионалы и любители покоряли вершины российских гор, путешествовали по заполярной тундре, сибирской тайге и степным ландшафтам страны, сплавлялись по большим и малым рекам, скользили на коньках по льду Байкала, забирались в заповедные уголки национальных парков и заповедников - всё ради живописных снимков уникальной природы России.

Вход на выставку свободный, при условии соблюдения карантинных мер. Выставка будет открыта для всех желающих до 1 июня 2022 года.

В этом году все желающие также могут принять участие в фотоконкурсе «Самая красивая страна» по следующим номинациям: «Пейзаж», «Дикие животные», «Птицы», «Россия с высоты птичьего полёта», «Искусство дикой природы (арт-фото)», «Россия в лицах», «Макромир», «Подводный мир», «Живой архив», «Магия стихии». Есть специальные призы и отдельное соревнование для детей до 16 лет.

Участником конкурса может стать любой человек независимо от места жительства, гражданства и возраста.

Подробнее на сайте проекта photo.rgo.ru.