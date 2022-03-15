В Саратове откроется уникальная выставка фотографий живописных мест России

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В экспозиции будут представлены работы участников и победителей ежегодного фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». Фотографы-профессионалы и любители покоряли вершины российских гор, путешествовали по заполярной тундре, сибирской тайге и степным ландшафтам страны, сплавлялись по большим и малым рекам, скользили на коньках по льду Байкала, забирались в заповедные уголки национальных парков и заповедников - всё ради живописных снимков уникальной природы России.Вход на выставку свободный, при условии соблюдения карантинных мер. Выставка будет открыта для всех желающих до 1 июня 2022 года.В этом году все желающие также могут принять участие в фотоконкурсе «Самая красивая страна» по следующим номинациям: «Пейзаж», «Дикие животные», «Птицы», «Россия с высоты птичьего полёта», «Искусство дикой природы (арт-фото)», «Россия в лицах», «Макромир», «Подводный мир», «Живой архив», «Магия стихии». Есть специальные призы и отдельное соревнование для детей до 16 лет.Участником конкурса может стать любой человек независимо от места жительства, гражданства и возраста.Подробнее на сайте проекта photo.rgo.ru.