В Саратовском университете выбрали Мисс и Мистера СГУ

просмотров: 397

В этом году нововведением для конкурса стал интеллектуальный конкурс в формате баттла. Участники перевоплощались в личности, которые, по их мнению, повлияли на культурное наследие России. Среди них зрители увидели Олега Табакова, Любовь Орлову, Алексея Смирнова, Николая Гумилёва и Надежду Крупскую. Конкурсанты выступали парами, задавали друг другу вопросы и должны были отвечать, не выходя из образов. Студенты также представляли видеовизитки и выступали с творческими номерами – танцевали, пели, читали стихи и монологи.Помимо главных призов, участники конкурса имели возможность получить дипломы в специальных номинациях – «Мисс и Мистер дружба, «Мисс и Мистер артистичность», «Мисс и Мистер Студенческий клуб», «Мисс и мистер интеллект», «Мисс и Мистер телевидение» и«Мисс и Мистер очарование».Главный титул – «Мисс СГУ» – присудили студентке Социологического факультета Юлии Ильяшенко, а Мистером СГУ стал Никита Кривошеев. Ленты победителям вручили Мистер СГУ – 2020 Артём Ступин и Мисс СГУ – 2019 Софья Цыганова.Подводя итоги церемонии награждения, Антон Головченко, проректор по молодёжной политике и воспитательной работе, обратился к участникам и гостям конкурса: «Вы смогли сделать этот вечер ярким, творчески реализовать образы, которые были вами задуманы. Самое главное, что вы смогли сделать, – зажечь сердце каждого зрителя, и зал ответил вам невероятной поддержкой».Антон Владимирович поблагодарил членов жюри за проделанную работу и отметил, что среди участников было очень непросто определить победителей.