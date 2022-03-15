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HH.ru: Жители Саратовской области стали чаще искать работу в ИТ и реже – в банковской сфере

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Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала резюме, открытые или обновленные в Саратовской области в феврале 2022 года и выяснила, кто из жителей региона активнее всего искал работу.

Количество активных резюме в феврале 2022 года на 10% превысило показатели аналогичного месяца прошлого года: интерес жителей Саратовской области к поиску новой работы продолжает расти, но умеренными темпами.

Наиболее заметно выросла активность соискателей в профобластях «Административный персонал»» (+26% резюме к февралю 2021 года), «ИТ, интернет, телеком» (+24%). Кроме того, чаще стали искать работу специалисты по закупкам (они разместили или обновили на 9% больше резюме, чем год назад), а также специалисты сферы маркетинга, рекламы, PR (+13%), бухгалтеры (+10%), представители сферы строительство, недвижимость (+6%).

Некоторые профессиональные сферы показали существенное падение: так, количество резюме в банковской сфере упало на 48% к прошлому году, в сфере добычи сырья – на 47%, в индустрии развлечений, искусства, масс-медиа – на 39%, в автобизнесе – на 38%.