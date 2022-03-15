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Свыше двухсот представителей области участвуют в конкурсе «Флагманы образования. Муниципалитет»

Новости


15 марта 2022 года стартует второй этап конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» - дистанционное тестирование. По его итогам будут отобраны команды для участия в полуфинале.

«От Саратовской области в конкурсе принимают участие более 200 человек, сформировано 40 управленческих команд, которые активно участвуют в создании профайлов команд и лидеров, взаимодействии на страницах конкурса в социальной сети, готовятся к предстоящим конкурсным испытаниям», - отметила региональный куратор конкурса, проректор областного института развития образования Светлана Горемыко на обучающем вебинаре.

Мероприятие прошло в Саратовском областном институте развития образования для участников Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет», который проводится на президентской платформе «Россия – страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения России.

Вебинар проводился с целью систематизации знаний участников конкурса о новых тенденциях в развитии образования, формировании современной образовательной среды.

Спикеры рассказали участникам конкурса о современных управленческих механизмах в образовании, стратегии управления рисками, основных трендах в формировании образовательной среды и многом другом.