Свыше двухсот представителей области участвуют в конкурсе «Флагманы образования. Муниципалитет»

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«От Саратовской области в конкурсе принимают участие более 200 человек, сформировано 40 управленческих команд, которые активно участвуют в создании профайлов команд и лидеров, взаимодействии на страницах конкурса в социальной сети, готовятся к предстоящим конкурсным испытаниям», - отметила региональный куратор конкурса, проректор областного института развития образования Светлана Горемыко на обучающем вебинаре.Мероприятие прошло в Саратовском областном институте развития образования для участников Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет», который проводится на президентской платформе «Россия – страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения России.Вебинар проводился с целью систематизации знаний участников конкурса о новых тенденциях в развитии образования, формировании современной образовательной среды.Спикеры рассказали участникам конкурса о современных управленческих механизмах в образовании, стратегии управления рисками, основных трендах в формировании образовательной среды и многом другом.