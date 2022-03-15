Областной киновидеоцентр расскажет о Петре Великом средствами кино

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Начальным классам будет интересна программа «Петр I: преобразования в культуре и науке». Ведущий расскажет ребятам, какие мальчишеские увлечения помогли будущему царю и императору в дальнейшем совершить важнейшие преобразования в культуре и науке России, что такое «потешные войска», когда был основан «град Петра» и многое другое.Школьников постарше приглашаем на мероприятие «Петр I в Саратове: легенда или факт». Из него участники узнают интересные исторические факты о легендарной личности реформатора, а вместе с доктором исторических наук, профессором Саратовского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского Сергеем Мезиным попробуют разобраться, бывал ли Петр I в Саратове.Кинопрограммы рассчитаны на 20–25 минут. По окончании зрителям будет предложен просмотр тематического художественного фильма или мультфильма.