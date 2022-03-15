15 марта 2022 ВТОРНИК
Новости
18:13 | 14 марта
Председатель Общественной палаты Саратовской области, Борис Шинчук: "Сегодня наши парни спасают мир от ядерной угрозы"
17:00 | 14 марта
Саратовские школьники приняли участие в конкурсе рисунков, приуроченном к Году культурного наследия народов России
16:19 | 14 марта
Сотрудники ПривЖД присоединились к сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15:38 | 14 марта
Приволжская железная дорога готова к обеспечению бесперебойного движения поездов в период весеннего паводка
14:49 | 14 марта
В Саратовском университете выбрали Мисс и Мистера СГУ
14:07 | 14 марта
В Саратове откроется уникальная выставка фотографий живописных мест России
13:11 | 14 марта
HH.ru: Жители Саратовской области стали чаще искать работу в ИТ и реже – в банковской сфере
12:15 | 14 марта
Свыше двухсот представителей области участвуют в конкурсе «Флагманы образования. Муниципалитет»
11:17 | 14 марта
Областной киновидеоцентр расскажет о Петре Великом средствами кино
10:20 | 14 марта
Сотрудники Саратовского НПЗ повесили в лесу скворечники и птичьи кормушки
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Областной киновидеоцентр расскажет о Петре Великом средствами кино

Новости
Областной киновидеоцентр расскажет о Петре Великом средствами кино

Специалисты Саратовского областного методического киновидеоцентра подготовили интерактивные кинопрограммы для школьников, посвященные празднованию 350-летия со дня рождения Петра Великого. Программы с фрагментами лучших отечественных кинолент об этой исторической личности стартуют 14 марта в кинозале «На Рижской».

Начальным классам будет интересна программа «Петр I: преобразования в культуре и науке». Ведущий расскажет ребятам, какие мальчишеские увлечения помогли будущему царю и императору в дальнейшем совершить важнейшие преобразования в культуре и науке России, что такое «потешные войска», когда был основан «град Петра» и многое другое.

Школьников постарше приглашаем на мероприятие «Петр I в Саратове: легенда или факт». Из него участники узнают интересные исторические факты о легендарной личности реформатора, а вместе с доктором исторических наук, профессором Саратовского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского Сергеем Мезиным попробуют разобраться, бывал ли Петр I в Саратове.

Кинопрограммы рассчитаны на 20–25 минут. По окончании зрителям будет предложен просмотр тематического художественного фильма или мультфильма.