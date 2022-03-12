Количество точек продажи сахара на ярмарке на Театральной площади будет увеличено

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Эти задачи Роман Бусаргин озвучил на встрече с представителями торговых сетей и производителями. Основной темой обсуждения стала текущая ситуация по ценам и наличию на прилавках магазинов сахара и соли - именно по этим позициям наблюдается повышенный спрос.От министерства сельского хозяйства области в мероприятии принял участие первый заместитель министра Дмитрий Уполовников.Региональным минсельхозом принято решении об увеличении точек реализации сахара-песка на ярмарке выходного дня на Театральной площади. Напомним, ярмарка будет работать в предстоящие выходные, 12 и 13 марта, с 8:00 до 15:00.