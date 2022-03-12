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Количество точек продажи сахара на ярмарке на Театральной площади будет увеличено

Новости


Поручение увеличить минимум в два раза поставки сахара и соли для реализации на сельскохозяйственных ярмарках и число точек реализации этих товаров, а также увеличить поставки сахара и соли в сетевые магазины дал вице-губернатор - Председатель Правительства области Роман Бусаргин.

Эти задачи Роман Бусаргин озвучил на встрече с представителями торговых сетей и производителями. Основной темой обсуждения стала текущая ситуация по ценам и наличию на прилавках магазинов сахара и соли - именно по этим позициям наблюдается повышенный спрос.

От министерства сельского хозяйства области в мероприятии принял участие первый заместитель министра Дмитрий Уполовников.

Региональным минсельхозом принято решении об увеличении точек реализации сахара-песка на ярмарке выходного дня на Театральной площади. Напомним, ярмарка будет работать в предстоящие выходные, 12 и 13 марта, с 8:00 до 15:00.