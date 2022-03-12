Новый сервис бизнес-отзывы.рф начал развиваться в России

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Поиск отзывов можно осуществлять по названию компании или ее ИНН, ОГРН. Размещенная на отзовике бизнес-отзывы.рф базовая юридическая информация о компании включает юридический адрес, ИНН, ОГРН, ФИО и должность руководителя организации. Сервис, подчеркивают его создатели, интегрирован с государственным реестром юридических лиц ФНС России, что гарантирует абсолютную достоверность сведений.Для публикации отзыва регистрироваться не нужно, но в нем должны содержаться подтверждающие факты. В противном случае публикацию отзыва представитель компании может обжаловать. Команда сервиса бизнес-отзывы.рф делает в развитии ресурса акцент на создание в деловой среде благоприятной атмосферы и защиту всех сторон бизнес-процессов от действий мошенников.Создатели сайта бизнес-отзывы.рф объявили о намерении в ближайшей перспективе добавить возможность регистрации представителям компаний. Благодаря этому они смогут оставлять комментарии и редактировать контактные данные своей организации, что позволит правильно работать с репутацией компаний, а клиентам видеть, что для руководителей их мнение очень значимо.