12 марта 2022 СУББОТА
Новости
20:11 | 11 марта
Количество точек продажи сахара на ярмарке на Театральной площади будет увеличено
20:07 | 11 марта
Ушла из жизни главный редактор «МК в Саратове» Татьяна Никонова
19:56 | 11 марта
Новый сервис бизнес-отзывы.рф начал развиваться в России
17:20 | 11 марта
Директор ДК "россия" Ольга Сынкина призвала поддержать российскую армию
17:00 | 11 марта
В 2022 году по плану нацпроекта «Культура» в Саратовской области будут построены и отремонтированы 15 учреждений культуры
16:09 | 11 марта
В России появился новый сайт занамиправда.рф с патриотическими роликами, изображениями и слоганами
15:18 | 11 марта
Саратовские предприятия замещают импортные товары
14:23 | 11 марта
Скидки на проезд в саратовских электричках действуют до конца марта
13:35 | 11 марта
На железнодорожном вокзале Балаково открылся обновлённый комфортный номер для отдыха пассажиров
12:38 | 11 марта
Саратовцы приглашаются к участию в Всероссийском конкурсе авторских проектов «Моя страна - моя Россия»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Новый сервис бизнес-отзывы.рф начал развиваться в России

Новости
Новый сервис бизнес-отзывы.рф начал развиваться в России

В России начал развиваться новый сервис бизнес-отзывы.рф. Проверка контрагентов-юридических лиц (компаний) – одна из задач b2b сервиса. Опубликовать на сайте отзыв о компании, АО, ООО, НКО, найти отзывы, увидеть связанные юридические лица или добавить связь самостоятельно может любой желающий.

Поиск отзывов можно осуществлять по названию компании или ее ИНН, ОГРН. Размещенная на отзовике бизнес-отзывы.рф базовая юридическая информация о компании включает юридический адрес, ИНН, ОГРН, ФИО и должность руководителя организации. Сервис, подчеркивают его создатели, интегрирован с государственным реестром юридических лиц ФНС России, что гарантирует абсолютную достоверность сведений.

Для публикации отзыва регистрироваться не нужно, но в нем должны содержаться подтверждающие факты. В противном случае публикацию отзыва представитель компании может обжаловать. Команда сервиса бизнес-отзывы.рф делает в развитии ресурса акцент на создание в деловой среде благоприятной атмосферы и защиту всех сторон бизнес-процессов от действий мошенников.

Создатели сайта бизнес-отзывы.рф объявили о намерении в ближайшей перспективе добавить возможность регистрации представителям компаний. Благодаря этому они смогут оставлять комментарии и редактировать контактные данные своей организации, что позволит правильно работать с репутацией компаний, а клиентам видеть, что для руководителей их мнение очень значимо.