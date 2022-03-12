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Директор ДК "россия" Ольга Сынкина призвала поддержать российскую армию

Новости


Заслуженный работник культуры РФ, директор Дворца культуры «Россия» Ольга Сынкина призвала поддержать всех, кто в Вооруженных силах России защищает мирных жителей.

«Когда лично разговариваешь с людьми, которые приехали к нам в Саратовскую область со своими детьми и пожилыми родителями из Донбасса и Луганска, особо остро переживаешь происходящие события на Украине. Стрельба, взрывы, слезы… У детей главный вопрос – когда папа вернется домой?», - приводит слова Ольги Сынкиной Инстаграм-аккаунт регионального министерства культуры.
– Я уверена, что все благополучно завершится очень скоро. И вновь дома украинских жителей наполнятся смехом и добром. Сегодня я призываю всех женщин России поддержать нашего Президента Владимира Путина. Поддержать всех, кто в Вооруженных силах России сражается за мир!

#СвоихНеБросаем #РусскаяВесна #ZаНаших


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