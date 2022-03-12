В 2022 году по плану нацпроекта «Культура» в Саратовской области будут построены и отремонтированы 15 учреждений культуры

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В текущем году в рамках нацпроекта будет отремонтировано 5 сельских домов культуры на общую сумму 33,5 млн рублей – в Ртищевском, Красноармейском, Балашовском, Ивантеевском и Советском районах. Завершить все ремонты планируется до 1 сентября 2022 года. Пройдет реконструкция ДШИ им.Ковалева г.Саратова и капитальный ремонт ДШИ №3 г.Энгельса.- В рамках нацпроекта «Культура» в этом году начинается строительство Центра культурного развития в Балаково на сумму 48 млн рублей, - прокомментировала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Общая сметная стоимость строительства составляет порядка 150 млн руб., освоение средств пройдет в течение двух лет. Ввод в эксплуатацию предполагается в конце 2023 года.Продолжится работа по созданию четырех модельных библиотек в Петровском, Александрово-Гайском, Пугачевском и Татищевском районах и приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для детских школ искусств области.Будет модернизировано техническое оснащение муниципальных музеев Вольского и Петровского районов. На базе краеведческого музея Петровского района откроется виртуальный концертный зал.Продолжится оказание государственной поддержки муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам на общую сумму 4 млн руб.Предстоит большая работа по поддержке творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей.В рамках подпрограммы «Сохранение культурного и исторического наследия» госпрограммы «Развитие культуры» предусмотрено 310,4 млн рублей за счет средств федерального бюджета на ремонтно-реставрационные работы пяти объектов в Вольском, Балаковском районе области, двух зданий областной научной библиотеки и «Особняка Карле» в Марксовском районе (здание Марксовского музея краеведения).На базе Балаковского филиала областного колледжа искусств будет создана школа креативных индустрий.На комплектование книжных фондов предусмотрено 13,1 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета - 11,7 млн рублей. Данные средства будут направлены в 38 муниципальных районов области и 3 государственные библиотеки.В рамках проектов «Театры малых городов» и «Театры - детям» запланировано 12 премьер. 13 районов примут участие в реализации проекта «Местный дом культуры».Кроме того, в рамках государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области» предусмотрено 74 млн руб. на проведение ремонтных работ 50 домов культуры и 100 млн рублей на реализацию первого этапа работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой, XVIII в., 1813 г., арх. Колодин И.Ф.».