В России появился новый сайт занамиправда.рф с патриотическими роликами, изображениями и слоганами
Инициативная группа запустила проект по сбору патриотического пользовательского контента «Zа нами правда!». На сайте работает функции добавить ролик, изображение или свое разоблачение фейка.
«Мы хотим помочь нашим согражданам обмениваться таким контентом через специальный сайт, а также сообщества в социальных сетях и мессенджере. Любой может разместить свой контент: картинки, видеоролики, стихи, песни, слоганы! Поделиться своими идеями - как еще поддержать нашу армию, наших солдат и офицеров, защищающих Родину!
Сегодня решение Президента России о проведении специальной военной операции поддерживает большинство граждан во всех российских регионах. Одним из способов этой поддержки стало создание тысячами неравнодушных граждан патриотического пользовательского контента в соцсетях.
Приглашаем всех неравнодушных жителей России присоединиться к проекту! Лучшие будут отмечены подарками и сувенирами!», - призвали пользователей интернета создатели сайта.