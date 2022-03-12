12 марта 2022 СУББОТА
Новости
20:11 | 11 марта
Количество точек продажи сахара на ярмарке на Театральной площади будет увеличено
20:07 | 11 марта
Ушла из жизни главный редактор «МК в Саратове» Татьяна Никонова
19:56 | 11 марта
Новый сервис бизнес-отзывы.рф начал развиваться в России
17:20 | 11 марта
Директор ДК "россия" Ольга Сынкина призвала поддержать российскую армию
17:00 | 11 марта
В 2022 году по плану нацпроекта «Культура» в Саратовской области будут построены и отремонтированы 15 учреждений культуры
16:09 | 11 марта
В России появился новый сайт занамиправда.рф с патриотическими роликами, изображениями и слоганами
15:18 | 11 марта
Саратовские предприятия замещают импортные товары
14:23 | 11 марта
Скидки на проезд в саратовских электричках действуют до конца марта
13:35 | 11 марта
На железнодорожном вокзале Балаково открылся обновлённый комфортный номер для отдыха пассажиров
12:38 | 11 марта
Саратовцы приглашаются к участию в Всероссийском конкурсе авторских проектов «Моя страна - моя Россия»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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В России появился новый сайт занамиправда.рф с патриотическими роликами, изображениями и слоганами

Новости
В России появился новый сайт занамиправда.рф с патриотическими роликами, изображениями и слоганами

Инициативная группа запустила проект по сбору патриотического пользовательского контента «Zа нами правда!». На сайте работает функции добавить ролик, изображение или свое разоблачение фейка.

«Мы хотим помочь нашим согражданам обмениваться таким контентом через специальный сайт, а также сообщества в социальных сетях и мессенджере. Любой может разместить свой контент: картинки, видеоролики, стихи, песни, слоганы! Поделиться своими идеями - как еще поддержать нашу армию, наших солдат и офицеров, защищающих Родину!

Сегодня решение Президента России о проведении специальной военной операции поддерживает большинство граждан во всех российских регионах. Одним из способов этой поддержки стало создание тысячами неравнодушных граждан патриотического пользовательского контента в соцсетях.

Приглашаем всех неравнодушных жителей России присоединиться к проекту! Лучшие будут отмечены подарками и сувенирами!», - призвали пользователей интернета создатели сайта.