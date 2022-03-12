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Саратовские предприятия замещают импортные товары

Новости
Саратовские предприятия замещают импортные товары

Промышленные предприятия Саратовской области заместили собственной продукцией 9 видов импортных товаров в 2021 году, при этом годовой целевой ориентир был установлен на уровне 7 видов.

Импортозамещение ведется в легкой и нефтегазовой промышленности, производстве дорожного оборудования, сельском хозяйстве и пр.

Например, завод «Газпроммаш» наладил выпуск агрегатов насосных дозированных мембранных, предназначенных для объемного дозирования различных веществ (химических нейтральных или агрессивных жидкостей, а также эмульсий и суспензий). Новые материалы и технологии их обработки позволяют снизить износ подвижных деталей, увеличить ресурс клапанных пар и герметизирующих элементов.

ПСК «Геодор» разработан зерновой рукав – альтернативный способ хранения зерновых культур без элеваторов до 11 месяцев. На предприятии «НИТА-ФАРМ» производится антибактериальный препарат, который применяется в ветеринарии для лечения респираторных и желудочно-кишечных инфекций, а также кормовая добавка для нормализации процессов пищеварения у поросят и телят. ООО «Спецдортехника» наладило выпуск манипуляторов навесных на трактор.

Сразу четыре вида импортных товаров замещено ООО «Балтекс». Это ткани для производства утепленной и зимней одежды, туристического снаряжения.