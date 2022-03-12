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Скидки на проезд в саратовских электричках действуют до конца марта

Новости


До 31 марта 2022 года пассажиры АО «Саратовская ППК» могут получить скидки на проезд в пригородных поездах.

Так, скидка в размере 10% предоставляется при покупке билетов на пригородные поезда, следующие в черте города Саратова. Льготные условия действуют при оформлении билетов в направлении «туда - обратно» за полную стоимость.

Проездные документы можно оформить в пригородных железнодорожных кассах, в терминалах самообслуживания или у разъездных билетных кассиров в электропоездах.

При оформлении разовых билетов через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» пассажирам предоставляется скидка в размере 5% от полной стоимости проезда. Акция действует на поездки по всей территории Саратовской области.

Скидки не суммируются.