Скидки на проезд в саратовских электричках действуют до конца марта

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Так, скидка в размере 10% предоставляется при покупке билетов на пригородные поезда, следующие в черте города Саратова. Льготные условия действуют при оформлении билетов в направлении «туда - обратно» за полную стоимость.Проездные документы можно оформить в пригородных железнодорожных кассах, в терминалах самообслуживания или у разъездных билетных кассиров в электропоездах.При оформлении разовых билетов через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» пассажирам предоставляется скидка в размере 5% от полной стоимости проезда. Акция действует на поездки по всей территории Саратовской области.Скидки не суммируются.