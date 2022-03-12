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На железнодорожном вокзале Балаково открылся обновлённый комфортный номер для отдыха пассажиров

Новости
На железнодорожном вокзале Балаково открылся обновлённый комфортный номер для отдыха пассажиров

На железнодорожном вокзале Балаково после ремонта открылся двухместный номер класса «Комфорт» в комнате длительного отдыха для пассажиров.

Номер находится на первом этаже здания вокзала. В помещении установлена мягкая и корпусная мебель, работает кондиционер. В блоке есть душевая кабина и необходимая бытовая техника.

Ежедневно в помещении проводится обработка с использованием высокоэффективных дезинфицирующих средств, которые предназначены для обеззараживания различных поверхностей и безопасны для людей и животных. Также установлены санитайзеры с антисептическими средствами для обработки рук.

Получить дополнительную информацию о системе бронирования номеров и наличии свободных мест можно по телефону: 8(8453)49-52-94.