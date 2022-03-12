На железнодорожном вокзале Балаково открылся обновлённый комфортный номер для отдыха пассажиров

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Номер находится на первом этаже здания вокзала. В помещении установлена мягкая и корпусная мебель, работает кондиционер. В блоке есть душевая кабина и необходимая бытовая техника.Ежедневно в помещении проводится обработка с использованием высокоэффективных дезинфицирующих средств, которые предназначены для обеззараживания различных поверхностей и безопасны для людей и животных. Также установлены санитайзеры с антисептическими средствами для обработки рук.Получить дополнительную информацию о системе бронирования номеров и наличии свободных мест можно по телефону: 8(8453)49-52-94.