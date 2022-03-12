Саратовцы приглашаются к участию в Всероссийском конкурсе авторских проектов «Моя страна - моя Россия»

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Основной тематической линией Всероссийского конкурса в 2022 году стало культурное наследие народов России. Представить свои проекты можно в 17 профильных номинациях, охватывающих практически весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий.Полный список номинаций представлен на сайте https://moyastrana.ru/nominatsii/.Конкурс – это:∙ реализация собственного проекта на локальном и федеральном уровне;∙ гранты на реализацию проекта и денежные премии победителям;∙ стажировки и трудоустройство в партнерских организациях;∙ обучение по специализированным дополнительным образовательным программам;∙ возможность получения персонального наставника из числа финалистов конкурсов платформы «Россия – страна возможностей»;∙ членство в Ассоциации выпускников Конкурса;∙ информационная поддержка проектов.Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в срок до 24 апреля 2022 года на сайте https://moyastrana.ru/.Предложить собственные идеи развития российских регионов могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 (включительно). В специальной номинации «Детские народные сказки» принимаются творческие работы участников до 13 лет, в специальной номинации «Коды Курчатова: наследие» – от 10 до 35 лет. Номинация «Моя педагогическая инициатива» не имеет возрастных ограничений.Подробные правила участия, список номинаций и сроки проведения конкурса представлены на сайте https://moyastrana.ru/.