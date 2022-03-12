12 марта 2022 СУББОТА
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Количество точек продажи сахара на ярмарке на Театральной площади будет увеличено
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Ушла из жизни главный редактор «МК в Саратове» Татьяна Никонова
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17:00 | 11 марта
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В России появился новый сайт занамиправда.рф с патриотическими роликами, изображениями и слоганами
15:18 | 11 марта
Саратовские предприятия замещают импортные товары
14:23 | 11 марта
Скидки на проезд в саратовских электричках действуют до конца марта
13:35 | 11 марта
На железнодорожном вокзале Балаково открылся обновлённый комфортный номер для отдыха пассажиров
12:38 | 11 марта
Саратовцы приглашаются к участию в Всероссийском конкурсе авторских проектов «Моя страна - моя Россия»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Саратовцы приглашаются к участию в Всероссийском конкурсе авторских проектов «Моя страна - моя Россия»

Новости


«Моя страна – моя Россия» – Всероссийский конкурс для инициативных жителей страны, которые заботятся о настоящем и будущем своего региона, готовы предложить идеи и реализовать проекты, направленные на улучшение качества жизни и решение социально-экономических проблем российских территорий.

Основной тематической линией Всероссийского конкурса в 2022 году стало культурное наследие народов России. Представить свои проекты можно в 17 профильных номинациях, охватывающих практически весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий.

Полный список номинаций представлен на сайте https://moyastrana.ru/nominatsii/.

Конкурс – это:

∙ реализация собственного проекта на локальном и федеральном уровне;

∙ гранты на реализацию проекта и денежные премии победителям;

∙ стажировки и трудоустройство в партнерских организациях;

∙ обучение по специализированным дополнительным образовательным программам;

∙ возможность получения персонального наставника из числа финалистов конкурсов платформы «Россия – страна возможностей»;

∙ членство в Ассоциации выпускников Конкурса;

∙ информационная поддержка проектов.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в срок до 24 апреля 2022 года на сайте https://moyastrana.ru/.

Предложить собственные идеи развития российских регионов могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 (включительно). В специальной номинации «Детские народные сказки» принимаются творческие работы участников до 13 лет, в специальной номинации «Коды Курчатова: наследие» – от 10 до 35 лет. Номинация «Моя педагогическая инициатива» не имеет возрастных ограничений.

Подробные правила участия, список номинаций и сроки проведения конкурса представлены на сайте https://moyastrana.ru/.