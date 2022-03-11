Упрощены процедуры осуществления закупок в рамках социально-экономических мер поддержки

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Так, закон предусматривает возможность изменения существенных условий контракта (предмет, цена, срок, порядок оплаты и т.д.) по решению Правительства РФ, региона или муниципалитета; возможность списания начисленных поставщику сумм неустоек (штрафов, пеней); установление дополнительных временных возможностей закупок у единственного поставщика (до 31 декабря 2022 года).Также документ предусматривает особые условия по осуществлению закупок лекарственных средств, медицинских изделий, технических средств реабилитации.Кроме того, вступило в силу Постановление Правительства РФ от № 297, которым установлено, что медицинское оборудование, расходные материалы к нему и технические средства реабилитации инвалидов организации смогут закупать по упрощенной процедуре – через электронный запрос котировок, если при осуществлении закупки начальная цена контракта не превышает 50 млн. рублей.При этом годовой объем закупок таких медицинских изделий, осуществляемых путем проведения электронного запроса котировок, не должен превышать 750 млн. рублей.Постановление действует до 1 августа 2022 года.