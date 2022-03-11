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Пекари Саратовской области смогут получить дополнительные меры господдержки

Новости
Пекари Саратовской области смогут получить дополнительные меры господдержки

Правительство России направит хлебопекам 2,5 млрд рублей на компенсацию части затрат на производство и реализацию хлебобулочных изделий. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Данную меру поддержки предоставят предприятиям, которые не будут повышать цены на свою продукцию.

Дополнительные субсидии смогут получить и производители хлеба Саратовской области, которых насчитывается более 200. Самые крупные из них - ООО «Энгельсский хлебокомбинат», АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина», АО «Знак хлеба», АО «Сокур-63» и ЗАО «Балаковохлеб». Эти предприятия производят 57% от общего объема производства хлеба в области.

Только за январь текущего года в регионе произведено 5,5 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, а в 2021 году в области напекли 68,2 тыс. тонн хлебобулочных изделий.

«С марта 2021 предприятия хлебопекарной промышленности области получали компенсацию в части затрат на производство хлебобулочных изделий из расчета 2 рубля на 1 кг. Компенсация носила заявительный характер и предоставлялась при условии обязательства сохранения отпускных цен в месяце получения компенсации относительно месяца, в котором осуществлено производство заявленного ассортимента хлеба. Сумма предоставленной компенсации изначально составила 26,3 млн. рублей, объем произведенного хлеба – 13,2 тыс. тонн. Средства освоены в полном объеме», - рассказала заместитель министра сельского хозяйства области по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности Наталья Мариевская.