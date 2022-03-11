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Юношеская сборная России по гандболу проведёт тренировочные сборы в подмосковном Чехове

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На сбор, который будет проходить с 10 по 20 марта, тренерский штаб мужской национальной команды U-18 во главе с Педро Сарсосой и Антоном Левченко вызвал 22 гандболиста.

Среди них два игрока молодёжного состава "СГАУ-Саратов-2": вратарь Осипов Никита и правый полусредний Васильев Владислав.

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