В первый день работы передвижной музей «Поезд Победы» посетили свыше 800 человек

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«Поезд Победы» затрагивает сердце каждого зрителя, помогает почувствовать свою причастность к героическому прошлому своей Родины: через свою семью, через те места, где он родился и вырос, наконец, через культурные контексты -песни и стихи, знакомые с детства каждому из нас. Экскурсия прошла с уважением к ветеранам и с интересом для молодежи. Очень сильные впечатления испытали наши учащиеся!» – поделилась впечатлениями Надежда Скворцова, заслуженный работник культуры РФ, директор Саратовского областного колледжа искусств.По ее словам на выставке все продумано именно так, чтобы каждый участник мог хотя бы на несколько минут мысленно перенестись в те времена, когда свобода нашей земли отстаивалась ценой тысяч жизней, вообразить себя на месте русского солдата и понять его мысли и чувства. – И если это происходит, – чувство патриотизма уже никогда не покидает сердце, которого оно коснулось. А ведь в этом и состоит конечная цель любого патриотического мероприятия. Надеюсь, что после увиденного и прочувствованного наши молодые парни и девушки проникнутся гражданско-патриотическим сознанием, которое так необходимо нам сейчас, – отметила деятель культуры.«Поезд Победы» — это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. Передвижной музей состоит из 9 вагонов, каждый из которых посвящен отдельной вехе Великой Отечественной войны.Для полного погружения в историю войны было создано 150 полноразмерных фигур, использованы реальные предметы тех лет, задействованы более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей.«В Поезде Победы каждый из нас, как на машине времени переносится в те страшные годы, видит зарисовки из того времени, когда люди уходили на фронт, беззаветно трудились в тылу, жертвовали собой ради мира. Не просто знать, а ощутить это, воочию увидеть то, как нелегко приходилось всем, и какую дорогую цену наша страна заплатила за Победу – вот что позволяет этот проект! Хочется сказать огромное спасибо всем, кто принимал участие в его создании. Уверена, что именно так можно и нужно рассказывать нашим детям о том, что пережили их деды и прадеды», – говорит Елена Комиссарова, режиссер-постановщик, солистка Саратовского театра оперетты.Выставка продолжит свою работу по 12 марта 2022 года с 10.00 до 20.00. затем поезд отправится в Ульяновск.Министерство информации и печати области, министерство культуры области