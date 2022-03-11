К 350-летию Петра I Радищевский музей подготовил масштабный культурно-образовательный проект «Виват, царь Пётр Алексеевич!»

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В 2021 году Радищевский музей вошел в Ассоциацию петровских музеев России, а город Саратов - в Южный петровский туристический маршрут.Проект ««Виват, царь Пётр Алексеевич!» разработан на основе произведений музейной коллекции с использованием широких научных, культурно-просветительских и информационных возможностей музея.Одна из знаковых выставок «Пётр I. Взгляд сквозь века» готовится к открытию уже в конце марта. Выставка представит Петра I в трактовке мастеров искусств разных поколений (от XVIII до XXI столетий. Экспозиция будет состоять из нескольких разделов, характеризующих первого русского императора как продолжателя династии Романовых, как основателя новой российской столицы Петербурга, как созидателя отечественного морского флота и победителя в Северной войне, а также как зачинателя новых европейских веяний и традиций в повседневной жизни.Весной же стартует партнёрский выставочный проект Радищевского музея, Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Кузьминки-Люблино» и Музейного комплекса «Дом Петра I в Дербенте» Дербентского государственного музея-заповедника «Императорский флот в музее на Волге». Это уникальная выставка постеров произведений из собрания Радищевского музея. Экскурсия посвящена образу Петра I и изображению его военных побед в искусстве XVIII – XIX веков, рассказам об А.П. Боголюбове как мастере батальной живописи, о кораблях русского флота в живописи и графике XIX веков.Большая культурно-просветительская работа Радищевского музея посвящена детской аудитории. Экскурсия «Как царь Пётр сына женил» проходит в рамках проекта МК РФ «Национальные музейные маршруты России». Зрители станут участниками бала эпохи Петра Великого. Познавательная театрализованная интерактивная экскурсия откроет целый пласт русской культуры и подарит участникам настоящий праздник.Музей приглашает юных художников принять участие в Творческом марафоне «Рисуя море, славлю я Россию». Это социально-просветительская программа для детей и подростков с различными социальными и физическими возможностями. Творческие мастерские, театрализованные программы, выставки детского творчестваВ честь юбилея Петра Великого состоятся Детские Петровские ассамблеиВ социальных сетях музей планирует провести акцию «Памятники Петру I в российских городах».