HH.ru: Спрос на персонал в Саратовской области растет быстрее, чем по стране в целом

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В феврале 2022 года количество активных вакансий в Саратовской области выросло на 37% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года. Активность работодателей в регионе выше, чем по стране в целом: по России количество вакансий увеличилось на 26% к прошлому году.По сравнению с январем 2022 года рынок труда также демонстрирует рост спроса на персонал: так, в Саратовской области в феврале было открыто на 8% больше вакансий, чем месяц назад, по стране в целом – также на 8% больше.Год к году в регионе наиболее ощутимо вырос спрос на работников в профессиональных сферах «Спорт, фитнес, красота» (+111% к февралю 2021 года), «Продажи» (+84%), «Транспорт, логистика» (+82%), «Рабочий персонал» (+81%).В то же время сократилось количество активных вакансий в профобластях «Автомобильный бизнес» (-29%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (-12%), в банковской сфере (-41%).Добавим, что наиболее востребованными у работодателей Саратовской области сегодня являются специалисты профессиональных сфер «Продажи» (39% от общего числа февральских вакансий), «Рабочий персонал» (16%), «Производство» (13%), «Строительство, недвижимость» (13%), «Транспорт, логистика» (12%).