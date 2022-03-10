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Экспозиция «Парк Победы - символ славы, нам вечно о героях говорит» станет доступна на платформе «Артефакт»

Новости
Экспозиция «Парк Победы - символ славы, нам вечно о героях говорит» станет доступна на платформе «Артефакт»

Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы» стал победителем конкурсного отбора среди выставочных проектов на создание мультимедиа-гидов с технологией дополненной реальности на платформе «Артефакт» в рамках национального проекта «Культура».

Артефакт – гид по музеям России. Любители искусства могут получить новый опыт и впечатления от посещения музея, или, даже не выходя из дома, побывать на индивидуальной экскурсии.

Скоро на платформе будет доступна экспозиция «Парк Победы - символ славы, нам вечно о героях говорит».

– Разумеется, цифровизация услуг культуры не заменит привычный поход в музей. Но готовность учреждений совершенствовать форматы работы – важный критерий культурного развития региона. Современные технологии привлекают новую аудиторию и повышают уровень доступности культуры для жителей отдаленных районов, – отметила министр культуры области Наталия Щелканова.

В целом в этом году в музеях России планируется создать не менее 75 мультимедиа-гидов.