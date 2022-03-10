Экспозиция «Парк Победы - символ славы, нам вечно о героях говорит» станет доступна на платформе «Артефакт»

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Артефакт – гид по музеям России. Любители искусства могут получить новый опыт и впечатления от посещения музея, или, даже не выходя из дома, побывать на индивидуальной экскурсии.Скоро на платформе будет доступна экспозиция «Парк Победы - символ славы, нам вечно о героях говорит».– Разумеется, цифровизация услуг культуры не заменит привычный поход в музей. Но готовность учреждений совершенствовать форматы работы – важный критерий культурного развития региона. Современные технологии привлекают новую аудиторию и повышают уровень доступности культуры для жителей отдаленных районов, – отметила министр культуры области Наталия Щелканова.В целом в этом году в музеях России планируется создать не менее 75 мультимедиа-гидов.