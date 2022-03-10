В Саратовском Историческом парке открылась выставка к 88-летию со дня рождения Юрия Гагарина

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— Новый выставочный проект представляет предметы, недавно поступившие в фондовую коллекцию нашего Исторического парка, — отметила заместитель директора по научной работе Ольга Гришанина. — Свой музейный фонд мы начали формировать в 2021 году. На сегодняшний день в нашей коллекции уже свыше 300 предметов, большая часть которых посвящена космической тематике. Мы благодарим каждого «дарителя», который передал нам уникальные предметы из своих личных архивов. Наиболее интересные артефакты посетители Исторического парка смогут увидеть на выставке.Выставка «Музейная коллекция. Новый виток» предоставляет возможность увидеть, например, экземпляр книги «Дорога в космос. Рассказ лётчика-космонавта СССР» (издание 1963 года), автором которой является Юрий Гагарин; фотографии визита первого космонавта планеты на Саратовский завод приемно-усилительных ламп «ПУЛ» (ныне ОАО «Рефлектор») в 1965 году, а также пентоды (приемно-усилительные лампы для радиоэлектронной аппаратуры), которые использовались в ракетно-космической технике. Все экспонаты отражают эпизоды биографии Ю.А. Гагарина, связанные с Саратовской областью.В презентации новой выставки приняли участие саратовцы, передавшие в музейные фонды предметы, ставшие экспонатами. Дарители были отмечены Благодарственными письмами Исторического парка.«Исторический парк приглашает саратовцев стать частью космической истории! Вы можете передать в музейные фонды «предметы с историей» или принять участие в пополнении виртуальной коллекции мультимедийной выставки «Космос – Моя история». Если у вас есть марки, фотографии, автографы, сувениры и другие артефакты космической тематики или истории, связанные с космосом, звоните администраторам Исторического парка по телефону (8452) 69-50-34», - отметили организаторы.