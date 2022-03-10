С начала года на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет направлено более 1 миллиарда рублей

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Министерство труда и социальной защиты напоминает, что переоформлять меру поддержки на очередной период необходимо каждый год в установленные законом сроки. Назначение ежемесячной выплаты в очередном году осуществляется по истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения.«Например, если заявитель обратился за назначением выплаты 1 апреля 2021 года, обратиться за ее назначением на очередной срок можно на следующий день после окончания выплаты, то есть 2 апреля 2022 года. При более позднем обращении выплата будет назначена со дня подачи заявления. Компенсация за истекший срок не предоставляется», – отметили в региональном минтруда.Переоформить выплату можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг, а также в МФЦ или в учреждениях соцподдержки населения области.За более подробной консультацией необходимо обращаться в учреждения социальной поддержки населения по месту жительства.Справочно: ежемесячная выплата устанавливается в размере 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума для детей. Величина прожиточного минимума для детей в 2022 году составляет 11 067 рублей. То есть, выплата в зависимости от дохода семьи может быть установлена в размере 5 533,50 руб. (50%), 8 300,25 руб. (75%) или 11 067 руб. (100% величины прожиточного минимума для детей).Выплата предоставляется семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе на дату обращения за назначением выплаты.В Саратовской области величина прожиточного минимума на душу населения, применяемая для определения права на выплату, в 2022 году составляет 10 629 рублей.Помимо размера среднедушевого дохода семьи при определении права на выплату учитываются имущественная обеспеченность семьи, а также причины отсутствия доходов от трудовой и иной предусмотренной законодательством деятельности у трудоспособных членов семьи.