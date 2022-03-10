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Саратовский облкиновидеоцентр представляет кинопрограмму «Праздник букваря»

Новости
Саратовский облкиновидеоцентр представляет кинопрограмму «Праздник букваря»

Саратовский областной методический киновидеоцентр представляет вниманию первоклассников и учителей начальных классов тематическую кинопрограмму для школьников «Праздник букваря».

Учреждением традиционно в марте на площадках общеобразовательных учреждений и в кинозале «На Рижской» организуется празднование очень важного для всех первоклашек события: они завершают изучение первого в своей жизни учебника - букваря.

Интерактивная кинопрограмма «Праздник букваря» проводится в увлекательной игровой форме с использованием ярких фрагментов из любимых всеми детьми отечественных мультфильмов. В центре «сюжета»: положительные герои Мадам Чтение и Букварь, а также большая хулиганка – старушка Шапокляк, которая усомнится в ценности и необходимости изучения азбуки и попытается убедить юных зрителей в ее бесполезности. Ребята будут не только наблюдать за развитием сюжета, но и сами станут активными участниками кинопрограммы.

Программа включает просмотр мероприятия (20-25 минут) и тематического фильма (от 60 до 90 мин.).

Стоимость:

— в кинозале «На Рижской» — 100 руб./чел.

— на площадке общеобразовательного учреждения – 150 руб./чел.

Контактный телефон для предварительной записи на проведение мероприятия: (8452) 62-31-98, отдел методической и массовой работы.