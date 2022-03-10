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В области продолжается снегопад: на дорогах работает более более одной тысячи единиц снегоуборочной техники

Новости
В области продолжается снегопад: на дорогах работает более более одной тысячи единиц снегоуборочной техники

В Саратовской области в ночь на 10 марта и в настоящее время продолжает идти снег. На ночную уборку снега подрядные организации вывели 1035 ед. спецтехники.

Так, на дорогах регионального значения трудилось 92 рабочих и 323 ед.спецтехники. Наибольшее количество работало в Пугачевском и Энгельсском районах – по 20 ед.спецтехники, в Саратовском – 19 ед., в Вольском – 15 ед., в Духовницком и Балаковском – по 14 ед., на транзитных маршрутах Саратова – 16 ед. спецтехники.

По данным на 7:00 проезд обеспечен по всем дорогам регионального значения.

В населенных пунктах в ночное время также не прекращалась работа по расчистке улично-дорожной сети от снега. Для этих целей привлекли 450 ед. спецтехники и 343 рабочих дорожно-коммунальных служб.

На федеральных трассах работало 262 ед.спецтехники: проезд обеспечен, состояние дорожного полотна удовлетворительное.

При возникновении чрезвычайной ситуации на федеральных трассах звонить по телефону диспетчерской службы ФКУ УПРДОР «Нижне-Волжское»: 8(8452)21-26-98; на дорогах регионального значения - 8(8452)499 – 227.