10 марта 2022 ЧЕТВЕРГ
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В области продолжается снегопад: на дорогах работает более более одной тысячи единиц снегоуборочной техники
10:48 | 10 марта
Школьников Саратова научат раздельному сбору мусора на экологических уроках
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Школьников Саратова научат раздельному сбору мусора на экологических уроках

Новости
Школьников Саратова научат раздельному сбору мусора на экологических уроках

Всероссийский портал «Экокласс.рф», деятельность которого реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ, приглашает учителей провести в своих школах серию экологических уроков «Разделяй с нами», посвященных раздельному сбору и переработке отходов.

Уроки разработаны экспертами в данной области и предназначены для детской аудитории. Материалы созданы для трех возрастных категорий, содержат полный комплект бесплатных методических материалов для быстрой подготовки и проведения занятий. Уроки адаптированы для проведения в классе и в дистанционном формате.

Серия экологических уроков «Разделяй с нами» поможет ученикам заглянуть в историю «мусорной» проблемы, познакомиться с современными инновационными идеями и проектами, разработанными школьниками, студентами и различными компаниями.

Ребята узнают основные принципы жизни в стиле «ноль отходов», как мусор может стать природным капиталом, сколько добытого сырья превращается в полезное сырье, а сколько попадает на свалку. Дети научатся грамотно обращаться с отходами через игровые состязания и практическое домашнее задание.

Все материалы для скачивания доступны на сайте https://экокласс.рф./