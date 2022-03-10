Школьников Саратова научат раздельному сбору мусора на экологических уроках

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Уроки разработаны экспертами в данной области и предназначены для детской аудитории. Материалы созданы для трех возрастных категорий, содержат полный комплект бесплатных методических материалов для быстрой подготовки и проведения занятий. Уроки адаптированы для проведения в классе и в дистанционном формате.Серия экологических уроков «Разделяй с нами» поможет ученикам заглянуть в историю «мусорной» проблемы, познакомиться с современными инновационными идеями и проектами, разработанными школьниками, студентами и различными компаниями.Ребята узнают основные принципы жизни в стиле «ноль отходов», как мусор может стать природным капиталом, сколько добытого сырья превращается в полезное сырье, а сколько попадает на свалку. Дети научатся грамотно обращаться с отходами через игровые состязания и практическое домашнее задание.Все материалы для скачивания доступны на сайте https://экокласс.рф./