Саратовцев приглашают к участию в конкурсе «Лига Лекторов»

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Этот проект направлен на поиск, отбор и выявление талантливых лекторов от 18 лет и старше из разных профессиональных отраслей, готовых проводить публичные лекции и делиться своими знаниями с обществом. Одна из ключевых целей конкурса – это расширить сообщество мотивированных, высокопрофессиональных лекторов, которые будут регулярно проводить просветительские мероприятия для самой широкой аудитории и мотивировать молодежь на саморазвитие, поиск новых знаний и расширение кругозора.Темы для участия выбраны самые разнообразные, например, экология и благотворительность, карьера и бизнес, наука и технология и ряд других.В настоящее время проводится второй сезон конкурса, в рамках которого осуществляется запись видеолекций участников.В марте планируется выступление участников в онлайн-формате, а в апреле-июне запланированы очные этапы, полуфинал и финал.Прием заявок открыт на сайте конкурса: www.znanierussia.ru/ligalektorov.