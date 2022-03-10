10 марта 2022 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:12 | 10 марта
"СГАУ-саратов" продлил контракты с игроками
17:08 | 10 марта
Юношеская сборная России по гандболу проведёт тренировочные сборы в подмосковном Чехове
17:00 | 10 марта
В первый день работы передвижной музей «Поезд Победы» посетили свыше 800 человек
16:11 | 10 марта
HH.ru: Спрос на персонал в Саратовской области растет быстрее, чем по стране в целом
15:15 | 10 марта
Экспозиция «Парк Победы - символ славы, нам вечно о героях говорит» станет доступна на платформе «Артефакт»
14:23 | 10 марта
В Саратовском Историческом парке открылась выставка к 88-летию со дня рождения Юрия Гагарина
13:30 | 10 марта
С начала года на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет направлено более 1 миллиарда рублей
12:37 | 10 марта
Саратовский облкиновидеоцентр представляет кинопрограмму «Праздник букваря»
11:45 | 10 марта
В области продолжается снегопад: на дорогах работает более более одной тысячи единиц снегоуборочной техники
10:48 | 10 марта
Школьников Саратова научат раздельному сбору мусора на экологических уроках
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Саратовцев приглашают к участию в конкурсе «Лига Лекторов»

Новости


Российское общество «Знание» проводит Всероссийский конкурс «Лига лекторов». Принять в нем участие приглашают и жителей нашего региона.

Этот проект направлен на поиск, отбор и выявление талантливых лекторов от 18 лет и старше из разных профессиональных отраслей, готовых проводить публичные лекции и делиться своими знаниями с обществом. Одна из ключевых целей конкурса – это расширить сообщество мотивированных, высокопрофессиональных лекторов, которые будут регулярно проводить просветительские мероприятия для самой широкой аудитории и мотивировать молодежь на саморазвитие, поиск новых знаний и расширение кругозора.

Темы для участия выбраны самые разнообразные, например, экология и благотворительность, карьера и бизнес, наука и технология и ряд других.

В настоящее время проводится второй сезон конкурса, в рамках которого осуществляется запись видеолекций участников.

В марте планируется выступление участников в онлайн-формате, а в апреле-июне запланированы очные этапы, полуфинал и финал.

Прием заявок открыт на сайте конкурса: www.znanierussia.ru/ligalektorov.