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Сельхозтоваропроизводители области привезли на ярмарки «выходного дня» 35 тысяч яиц

Новости
Сельхозтоваропроизводители области привезли на ярмарки «выходного дня» 35 тысяч яиц

В прошедшие выходные дни, 5 и 6 марта, в Саратове прошли сельскохозяйственные ярмарки.

Сельхозтоваропроизводители привезли на ярмарочные площадки города порядка 15 тонн мяса, 35 тысяч штук яиц, более восьми тонн плодоовощной продукции, более четырех тонн молока и молочной продукции.

Местными фермерами и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности было предложено к реализации девять с половиной тонн рыбы, более четырех тонн хлебобулочных, макаронных, крупяных и кондитерских изделий, 1,7 тонн колбасных изделий и полуфабрикатов, 2,3 тонны меда.

«На этой неделе ярмарки также будут работать два дня – и в субботу, и в воскресенье. Мы ждем сельхозтоваропроизводителей региона на центральной ярмарке города на Театральной площади», - отметила заместитель министра сельского хозяйства области по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности Наталья Мариевская.