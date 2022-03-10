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В Саратов приехал передвижной музей «Поезд Победы»

Новости


Сегодня утром в областной центр прибыл уникальный «Поезд Победы».
Первыми экспозицию посетили школьники и журналисты.

«Поезд Победы» - это интерактивный музей с неподдельной реалистичностью. Его площадки, позволяют не только увидеть, но и буквально прикоснуться к одному из самых героических этапов в истории России. Такой формат интересен как детям, так и их родителям.

Главный девиз проекта «Всем миром! Всем народом!» напоминает нам о примерах безграничного мужества жителей нашей страны, объединившихся перед лицом мирового фашизма.

Сегодня такие примеры приобретают особую ценность. Мы как наследники Великой Победы не должны позволить фашизму снова поднять голову», – отметил Роман Викторович.

Саратовцы и гости города смогут посмотреть передвижную выставку, расположенную в составе поезда, с 10 по 12 марта 2022 года с 10.00 до 20.00. В эти дни вагоны с экспозицией будут находиться на железнодорожном вокзале Саратова.

«Мы уехали из Москвы в октябре 2020 года, с Киевского вокзала. На сегодняшний день поезд уже пересек всю страну от Крыма до Владивостока. Саратов – это 90-й город куда прибыл «Поезд Победы». Следующим станет Ульяновск. Идея и задача нашего поезда – ездить по стране как можно больше и чаще, проехав все города, в том числе и небольшие», – рассказал Сергей Лукша, администратор проекта "Поезд Победы" медиа-группы Красный Квадрат.

Посещение экспозиции будет организовано небольшими группами с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. В одном вагоне одновременно будет находиться не более 12 посетителей и сопровождающий волонтер, контролирующий соблюдение мер безопасности и управление потоками посетителей. Запуск групп для просмотра экспозиции осуществляется сеансами каждые 5 минут.

Для справки:

«Поезд Победы» — это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. В основе экспозиции история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. Передвижной музей состоит из 9 вагонов, каждый из которых посвящен отдельной вехе Великой Отечественной войны.

Для полного погружения в историю войны было создано 150 полноразмерных фигур, использованы реальные предметы тех лет, задействованы более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей.
Проект реализован творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО «Российские железные дороги».
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