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Многодетная мама из Ершова Екатерина Раткина считает новые меры социальной поддержки семей с детьми актуальными и необходимыми

Новости


Многодетная мама из Ершова Екатерина Раткина считает новые меры социальной поддержки семей с детьми актуальными и необходимыми:

- Вчера наш Президент во время своего поздравления с Международным женским днем сделал всем семьям с детьми замечательный подарок. Это новые меры поддержки родителям с невысоким доходом на детей от 8 до 16 лет.

Наша семья многодетная. У нас с мужем три девочки, младшей из которых всего два годика. Мы активно пользуемся доступными нам мерами соцподдержки. Например, хорошим подспорьем для нас являются выплаты до 3 лет, пособие на ребенка до 16 лет. Эти льготы позволяют нам дать больше возможностей для развития наших детей. Старшие дочки-двойняшки сейчас учатся в школе и активно увлекаются разными видами творчества, любят конструировать и делать разные интересные вещи своими руками. Мы часто заказываем для них нужные расходные материалы через Интернет, покупаем необходимое для школьных занятий и домашних игр.

Благодаря существующей господдержке наша семья может рассчитывать на определенную сумму для покрытия всех дополнительных потребностей детей.

Новые выплаты от 8 до 16 лет - это очень нужная и значимая мера поддержки, потому что расходы на детей школьного возраста всегда выше. Приятно видеть, что государство так заботится о семьях и всячески поддерживает нас даже в самые непростые времена.
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