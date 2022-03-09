Сергей Егоров о перспективах улучшения демографии: «Люди возвращаются к семейным ценностям»

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- Некоторые СМИ постоянно акцентируют внимание читателей на негативных демографических показателях в нашем регионе. Задача улучшения демографии и поиска действенных мер – в приоритете всех органов власти. При этом все мы прекрасно понимаем, с какими вызовами столкнулась не только наша страна, но и весь мир в эпоху пандемии.Хотелось бы обратить внимание на некоторые показатели, которые позволяют относиться к ситуации со сдержанным, но все-таки оптимизмом. Вот только две цифры: регистрация браков и разводов.По данным статистики органов ЗАГС, за первые два месяца года в регионе увеличилось количество зарегистрированных браков. Специалистами органов ЗАГС зарегистрировано 1 445 браков, что выше показателя прошлого года почти на 12%.Также в регионе сохраняется тенденция к сокращению количества разводов. За 2 месяца 2022 года, по данным органов ЗАГС области, составлено 1 290 записей о расторжении брака, что почти на 7% ниже показателя прошлого года.Это свидетельствует о том, что люди возвращаются к семейным ценностям, заинтересованы в создании и сохранении семей. А где семья, там и дети, что, безусловно, может сказаться на выравнивании демографической ситуации. Кроме того, хорошим инструментом поддержки семей с детьми является предоставление различных адресных выплат – от рождения ребенка и до его 16-летия. Пакет мер поддержки семей с детьми постоянно совершенствуется. Вчерашнее решение Президента России Владимира Владимировича Путина о введении новых социальных выплат для семей с детьми от 8 до 16 лет с невысоким уровнем дохода является тому подтверждением.