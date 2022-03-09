В сельхозартелях Саратовской области произведено более 20 тысяч тонн молока
Согласно оперативным данным минсельхоза области на 9 марта, в сельхозпредприятиях региона произведено 20,3 тыс. тонн молока, что составляет 100% к уровню 2021 года. Валовой надой молока за сутки составляет 328 тонн, надой молока от коровы за сутки — 16,9 кг (+0,2 кг к 2021 году).
Традиционно в производстве молока лидирует Марксовский муниципальный район – здесь произведено 11 600 тонн продукта.
«Наибольшие надои получены в сельскохозяйственных предприятиях Марксовского (27,0 кг), Энгельсского (23 кг), Калининского (19,8 кг) и Новобурасского (17,1 кг) муниципальных районов», - уточнил заместитель Председателя Правительства области – министр сельского хозяйств области Роман Ковальский.